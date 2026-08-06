В ЛНР с 2022 года заменили порядка 800 км водопроводных сетей

«По водоснабжению порядка 800 км мы за период 2022—2025 годов заменили. Это довольно существенно, то есть это почти по 200 км в год. Динамика очень большая. По водоотведению более 100 км заменили. Теплоснабжение — 220 км. Это почти пятая часть от всех сетей», — рассказал Дупленко.