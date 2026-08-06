В Ростовской области 6 августа объявили отбой ракетной опасности

В Ростовской области 6 августа отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области.
Ракетную опасность в донском регионе объявили ночью, около 2 часов. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземную парковку. Позже угрозу сняли.
— Отбой ракетной опасности по Ростовской области, — говорится в сообщении.
Как проинформировал донской губернатор Юрий Слюсарь, в ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.
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