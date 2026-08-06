Ефрейтор Денис Васильев из Хабаровска проявил находчивость при штурме Угледара

Гвардии ефрейтор Денис Васильев родился и вырос в Хабаровске. В школьные годы серьёзно занимался волейболом и лёгкой атлетикой, после окончания школы получил профессию сварщика, трудился на судостроительном заводе. Мирная работа, семья, привычная жизнь.
В мае 2024 года Денис принял осознанное решение — подписал контракт с Министерством обороны РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После курса боевой подготовки он прибыл в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа, где был назначен стрелком штурмового отряда.
Первое боевое испытание ожидало его в районе населённого пункта Урожайное. Штурмовая группа из пяти человек, преодолев минную опасность и сложный маршрут, вышла к окраине села. Завязался тяжёлый бой, продолжавшийся почти час. Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. Пятеро военнослужащих противника уничтожены, остальные отступили.
Спустя несколько месяцев Денис уже командовал отделением при освобождении Угледара. Перед штурмовиками — хорошо укреплённый опорный пункт. Продвижение группы сдерживал вражеский пулемётный расчёт.
Оценив обстановку, Васильев принял смелое решение: используя обходной манёвр и отвлекая противника с фланга, он скрытно вышел к огневой точке и лично уничтожил пулемётчика. Это позволило подразделению продолжить наступление.
В ходе боя штурмовики уничтожили противника, захватили трофейное вооружение иностранного производства, включая польские миномёты. На одном из участков — даже автомобиль противника.
Сейчас Денис проходит службу в штурмовой роте в должности водителя. Благодаря его профессионализму подразделение своевременно получает боеприпасы, продовольствие и всё необходимое. Боевые товарищи знают: если за рулём Васильев, груз обязательно будет доставлен вовремя.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность гвардии ефрейтор Денис Олегович Васильев награждён медалью «За храбрость» II степени и медалью «За укрепление боевого содружества».