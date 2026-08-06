Ефрейтор Денис Васильев из Хабаровска проявил находчивость при штурме Угледара

Первое боевое испытание ожидало его в районе населённого пункта Урожайное. Штурмовая группа из пяти человек, преодолев минную опасность и сложный маршрут, вышла к окраине села. Завязался тяжёлый бой, продолжавшийся почти час. Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. Пятеро военнослужащих противника уничтожены, остальные отступили.