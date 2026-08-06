Церемония прощания с убитыми россиянами проходит в Таиланде

Родные решили почтить память погибших на месте убийства, примерно в 300 метрах от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Здесь, в лесной местности, преступники расправились с россиянами. Проститься с погибшими пришли проживающие в Таиланде соотечественники, а также местные жители. Пришедшие возлагают цветы на место происшествия.