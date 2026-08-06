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Церемония прощания с убитыми россиянами проходит в Таиланде

В Паттайе в четверг, 6 августа, проходит церемония прощания с Дианой и Романом Назимовыми, которых убили в Таиланде в ходе ограбления.

В Паттайе в четверг, 6 августа, проходит церемония прощания с Дианой и Романом Назимовыми, которых убили в Таиланде в ходе ограбления.

Родные решили почтить память погибших на месте убийства, примерно в 300 метрах от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Здесь, в лесной местности, преступники расправились с россиянами. Проститься с погибшими пришли проживающие в Таиланде соотечественники, а также местные жители. Пришедшие возлагают цветы на место происшествия.

Помимо этого, там также проходит буддийская религиозная церемония, в рамках которой монахи совершают заупокойную молитву и проводят обряд поминовения усопших.

Пришедшие на церемонию также почли память трех членов таиландской семьи, которые стали жертвами той же банды: в конце июня преступники проникли в их дом, вывезли в лес и расстреляли, передает ТАСС.

Убийство в Паттайе россиян, 22-летней девушки и ее 17-летнего брата, не оставило равнодушными местных жителей. Они требуют для убийц смертную казнь. Могут ли виновные добиться помилования, рассказала юрист Мария Ярмуш.

Сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».