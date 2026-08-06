Иоанно-Богословский храм в Чердыни. Где крестили Пермь Великую

Однажды я был на Елеонской горе в Иерусалиме. Ко мне подошла монахиня, узнала, что мы с Урала, и сказала: «Я знаю вашу Чердынь, молилась вашим чердынским воинам. И однажды они мне явились и сказали: “Не молись о нас как нуждающихся в помощи, потому как мы находимся в свете”. Вот какая у нас незримая связь с миром — через молитву, через века, через память».