Иоанно-Богословский храм в Чердыни. Где крестили Пермь Великую

На крутом берегу Колвы, там, где Чердынь раскинулась на семи холмах, стоит древнейший монастырь Урала. Его основали в XV веке, а главный его храм — Иоанно-Богословский — стал символом крещения Перми Великой. Сюда едут не только поклониться святыням. Удивительная тишина древнего города притягивает путешественников, которые ищут настоящую Россию — без суеты, без мишуры, с вековой историей, которая здесь чувствуется в каждом камне.
Церковь Иоанна Богослова (в составе Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря) Настоятель: Игумен Герасим (Гаврилович).
Адрес: г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 17.
Как «пермичи крещение приняли».
История Чердынского монастыря началась в 1462 г., когда епископ Иона прибыл на берега р. Колвы.
Его миссия была непростой: нужно было не просто основать обитель, но и искоренить язычество в Перми Великой — дело, за которое до него уже поплатились жизнью святители Герасим и Питирим, оба были убиты язычниками.
С первых лет своего существования монастырь пользовался особым вниманием московских государей. Чердынь была важнейшим форпостом Москвы на восточных рубежах, торговым и административным центром, главными воротами в Сибирь.
Именно поэтому основанный здесь Иоанно-Богословский монастырь приобрёл исключительное значение — он стал не только духовным, но и символическим центром укрепления власти и веры на новых землях.
Иоанн IV Грозный в 1580 г. даже запретил местным властям вмешиваться в дела обители и притеснять монастырских крестьян. А в 1623 г. Михаил Фёдорович, первый царь из династии Романовых, подтвердил эту грамоту — и привилегии остались в силе. Всего в 40 км от города — Ныроб, где в 1602 г. принял мученическую кончину его дядя Михаил Никитич.
Местные жители тайно помогали узнику, чем навсегда заслужили благодарность Романовых. Монастырь слыл «царским».
Обитель владела обширными угодьями: пашнями и отхожими землями в деревнях, мельницей, рыбными ловлями.
Как она была устроена в первой половине XVII в., можно узнать из подробной переписи Кайсарова 1623—1624 гг.: «храм Иоанна Богослова, верх шатром… на воротах же храм древян Вознесение Христова, а в нём царския двери на золоте… да на колокольнице 5 колоколов, да в монастыре 14 келий, а в них келарь, да казначей, да чёрный поп, да 19 старцев рядовых, да 4 кельи пустых, да за монастырём двор конюшенный, да двор служек».
Современный каменный облик монастырь обрёл в начале XVIII в.
В 1638 г. в Чердыни сгорели все храмы, не пострадал лишь Иоанно-Богословский. Но пожар 1700 г. оказался страшнее: огонь уничтожил почти весь город, в том числе и монастырские постройки.
Когда уже после пожара через Чердынь проезжал князь Матвей Петрович Гагарин (будущий сибирский губернатор), он пожелал восстановить древний монастырь. Для работы князь выделил пленных шведов — искусных каменщиков, захваченных в ходе Северной войны. Строительство завершили в 1718 г.
В 1764-м Екатерина II провела церковную реформу (монастырские земли с крестьянами отошли государству). Чердынскую обитель, в отличие от многих других, не упразднили (в уважение к её древности), но оставили лишь на собственном содержании, и она быстро пришла в упадок. О прежних масштабах монастыря можно судить по синодику — к тому времени в нём числилось более двух тысяч имён иноков и схимников.
Под покровительством Романовых.
Казалось, монастырская история закончилась. Однако обитель возродили к 300-летию дома Романовых. На этот раз как женскую. 16 января 1914 г. она получила официальное наименование — Чердынский Иоанно-Богословский женский монастырь.
Монастырём с 1911 г. руководила игуменья Руфина (Кокорева) — дочь пермского промышленника, женщина невероятной энергии. За годы настоятельства она наладила хозяйство, открыла приют для 75 детей-сирот погибших солдат, при нём — церковно-приходскую школу. Приют назвали Романовским. Его покровительницей стала великая княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая II.
С началом Первой мировой войны монахини собирали для фронта одежду, обувь, продукты, а ещё отправляли солдатам образки, крестики и просфоры. За особое внимание императорской семьи к обители матушку Руфину в народе прозвали царской игуменьей.
К революции монастырь насчитывал 70 сестёр.
«Казалось матушке, что лучшая часть ея сердца отрывается — но выхода не было». Летом 1919 г. игуменья Руфина с четырьмя сёстрами навсегда покинула Чердынь вместе с отступающей Белой армией. Их путь лежал через Сибирь в Китай: Харбин, а после Шанхай. И везде они открывали монастыри и приюты для русских девочек-эмигранток, принимали и китайских сироток.
После смерти Руфины сёстры перебрались в Америку и основали обитель в Сан-Франциско. Связь с той историей ощущается до сих пор. В чердынском храме хранится икона Иоанна Шанхайского — у этого святого игуменья Руфина окормлялась в эмиграции. В икону вложена частица его мантии.
Монастыря как обители не стало, его закрыли, но службы в Иоанно-Богословской церкви продолжали идти. Единственное исключение — с 1940 г. по 1943 г., когда храм передали краеведческому музею. В годы Великой Отечественной, 1943—1944, в зимнем храме возобновились богослужения. А в январе 1947 г. церковь полностью вернули епархии.
Всё это время Иоанно-Богословский храм оставался единственным действующим православным храмом во всей Чердыни и её окрестностях.
Снова мужской.
Монастырь возродили в 2004 г. — снова как мужской. Сегодня здесь около двадцати насельников во главе с игуменом Герасимом (Гавриловичем).
«Обитель живёт своей жизнью, — говорит отец Герасим. — Молитвы, труд сохраняют, укрепляют и питают душу человека».
Трудности, впрочем, тоже были.
«Место это древнее, ничем не осквернённое. Даже в советские годы в храме не было ни складов, ни клубов. Это говорит о Божьем промысле и милости Божьей. А сейчас, слава Богу, есть и братский корпус, и воскресная школа. Отстроили паломнический дом. Дай Бог, чтобы только развиваться», — говорит благочинный храма отец Антипа.
Люди, по словам отца Антипы, чувствуют здесь особую атмосферу.
«Приходят и стоят всю службу, — говорит он. — Потом удивляются: “Нигде так не стоится, как здесь. Ничего не болит, ничего не беспокоит”.
Монастырь помогает и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации: заботится о пожилых людях в доме престарелых с. Покча и поддерживает осуждённых в колониях Ныроба и Кушмангорта.
Богослужения совершаются ежедневно. Постоянные службы проходят в верхнем, летнем храме — он освящён в честь Вознесения Господня. Сюда могут войти все желающие.
Второй, нижний храм — тёплый, во имя Иоанна Богослова. Он закрыт для свободного посещения: здесь совершаются только крещения и отпевания. Вход в нижний храм — по благословению настоятеля.
На территории обители возвели часовню-купель в честь Святителей Великопермских — в память о крещении чердынцев. А ежегодно в августе отсюда уходит крестный ход к источнику Параскевы Пятницы. Традиция, которой уже не одно столетие.
Кстати, Чердынь — самый древний город Урала — почти не изменилась за шесть веков. А вот храмов стало меньше. Если вначале XVII в. здесь действовало 16 храмов, сегодня — два. Ещё четыре здания уцелели, но используются не по назначению. Иоанно-Богословский — один из немногих, сохранивших почти первозданный вид.
ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ.
Что посмотреть в храме.
В Чердыни и окрестных сёлах веками действовали свои иконописные школы с особенными техниками и образами, которых не встретишь больше нигде. Многие из них сегодня можно увидеть именно здесь.
1. Иконостас 1734 г.
Главное сокровище храма — резной иконостас (1734 г.). Его создали нижегородские иконописцы братья Дмитрий и Григорий Фёдоровы (Поповы). На нижнем ярусе этого иконостаса сохранилась авторская подпись: «Писали иконописцы Дмитрий и Григорий Фёдоровы дети Поповы, жители Нижняго Ново Града, служители Синодального Благовещенского монастыря».
За почти три столетия здесь не заменили и не утратили ни одной иконы — иконостас дошёл до нас в том виде, в каком его создали мастера. Краски на иконах сохранили яркость и по сей день.
2. Икона «Крещение Перми Великой».
В храме хранится икона, на которой изображён сам момент крещения пермских племён святителем Ионой. Это не просто образ — это историческое свидетельство, запечатлевшее событие 1462 г. На иконе виден крутой берег Колвы, а за спиной епископа — храм, с которого начиналась история обители.
3. Икона Владимирской Богородицы.
Одна из самых древних святынь храма — икона Владимирской Божией Матери. Её пожертвовала княгиня Евдокия Михайловна Дашкова, супруга князя Фёдора Ивановича Дашкова, соликамского воеводы (в ведении которого находился и Чердынский уезд). На серебряном окладе иконы сохранилась вкладная надпись: «Лѣта 7203 Ноября въ 23 день стольника и воеводы Фёдора Ивановича Дашкова княгиня его Евдокия Михайловна построила сей образ Пресвятыя Богородицы Апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову въ казну».
4. Икона святых чердынских воинов.
В храме почитают икону, на которой изображены 85 воинов, павших в 1547 г. у деревни Кондратьева Слобода на р. Вишере в битве с ногайскими татарами. Среди них — инок Иов Иоанно‑Богословского монастыря. Защитники ценой жизни остановили врага на подступах к городу.
По местному преданию, спустя примерно полгода чердынские купцы, сплавляясь по реке в разгар лета, увидели необычную картину: у берега стояла льдина, а на ней — тела павших воинов. Они решили забрать тела в Чердынь и предать земле. А на следующий день после захоронения на свежем могильном холме чудесным образом обнаружили дощечку с именами всех 85 погибших.
На иконе, посвящённой воинам, в нимбы соименных святым фигурам вписаны имена павших. В народе этих защитников почитают как убиенных родителей и считают небесными покровителями Чердыни.
5. Икона «Явление Богородицы Русскому воинству» (Августовская).
Эта икона напоминает о событиях сентября 1914 года в ходе Первой мировой войны. Тогда бои шли в Августовских лесах — на территории Сувалкской губернии Российской империи (ныне район на стыке Польши и Белоруссии). По свидетельствам солдат и офицеров, в небе им явился образ Богородицы с Младенцем, окружённый сиянием. Видение укрепило дух войск, а вскоре русские части добились успеха в наступлении.
Икона с таким сюжетом — большая редкость. Сразу после известия о чуде появилось множество списков и печатных образов, но до наших дней дошло совсем немного экземпляров: многие были утрачены в революционные и послевоенные годы. Если увидите такую икону в храме или музее — это по-настоящему ценный памятник эпохи.6. Иконы афонского письма.
В храме бережно хранят иконы, привезённые с Афона в XIX веке. Среди них — почитаемые образы Богородицы «Скоропослушница» и «Иверская».
А также иконы великомучеников Пантелеимона и Дмитрия Солунского. Эти святыни появились здесь благодаря купцам‑попечителям: они заказывали их специально для монастырских храмов, чтобы укрепить духовную жизнь обители.
7. Икона Божией Матери «Грузинская» из Раифского монастыря.
В храме хранится икона Божией Матери «Грузинская» — точная копия с чудотворного образа, привезённая из Раифского монастыря под Казанью.
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ.
«Молитва соединяет века».
Игумен Герасим (Гаврилович), настоятель Иоанно-Богословского монастыря:
"Наш монастырь — самый древний на Урале. Он берёт начало от проповеди святителя Ионы Великопермского в 1462 г. Казалось бы, XV в. — это около шести веков назад, но дух, заложенный тогда, живёт и сегодня. В обители сохранился синодик тех времён, и многие имена древних иноков до сих пор поминаются за богослужением. Это удивительное единение времён.
Внешний мир меняется быстро, а молитва остаётся. В начале двухтысячных, когда нас только направили сюда возрождать монастырь, по Чердыни ещё на лошадях хлеб развозили. Идём, бывало, в храм, а нам навстречу извозчик. А сейчас в каждом доме по две-три машины, асфальт проложили — как за двадцать лет всё изменилось! И всё же главное происходит не снаружи, а внутри человека, когда он переступает порог храма. Дай Бог, чтобы и души человеческие благоустраивались, когда люди приходят сюда.
Но храму нужна и внешняя забота: реставрация — дело дорогое. Чтобы полностью привести его в порядок, нужно больше 140 млн руб. Сам монастырь такую нагрузку не выдержит, поэтому надеемся на помощь краевую и федеральную. Слава Богу, губернатор внимание обращает, и потихонечку облик уже благоукрашается. Дай Бог, чтобы дальше продолжалось.
Однажды я был на Елеонской горе в Иерусалиме. Ко мне подошла монахиня, узнала, что мы с Урала, и сказала: «Я знаю вашу Чердынь, молилась вашим чердынским воинам. И однажды они мне явились и сказали: “Не молись о нас как нуждающихся в помощи, потому как мы находимся в свете”. Вот какая у нас незримая связь с миром — через молитву, через века, через память».
ГОЛОС МЕСТА.
«Здесь сердце поёт».
Екатерина Котельникова, сотрудница Чердынского краеведческого музея, певчая Иоанно-Богословского монастыря:
"Я обучалась в Пермском университете на кафедре теологии и выбрала темой диплома историю Чердынского Иоанно-Богословского монастыря — первой обители Урала и Сибири. Ради этого я часто приезжала из Перми: работала в музее, в архивах.
Меня стало тянуть сюда постоянно. Сначала я приезжала одна, потом с сыном, а потом мы переехали в Чердынь всей семьёй.
Это храм, в который я хожу, прихожанкой которого являюсь. Место, которое мне бесконечно дорого. Я пою на клиросе — это моя особая радость и возможность быть причастной к тому, что здесь происходит.
Здесь почти 600 лет идёт молитва. Когда поднимаешься на Монастырский холм, время словно останавливается.
Бывает, человек находит на земле место, где сердце говорит: «Я дома. Никуда не надо идти — здесь есть всё, что мне нужно». Вот для меня таким местом стала Чердынь. А когда я в этом храме — сердце дома вдвойне".
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ.
● 1462—1463 гг. — основание монастыря святителем Ионой на берегу р. Колвы, крещение жителей Перми Великой.
● 1580 г. — царь Иоанн IV Грозный даровал монастырю особые привилегии.
● 1700 г. — сильный пожар, уничтоживший деревянные монастырские постройки.
● 1700—1718 гг. — строительство каменного храма.
● 1734 г. — установка уникального резного иконостаса работы братьев Фёдоровых (Поповых), сохранившегося до наших дней.
● 1784 г. — монастырь пришёл в упадок после церковной реформы и перешёл под покровительство Троице-Сергиевой лавры.
● 1911 г. — возрождение обители как женского монастыря. Назначение игуменьи Руфины (Кокоревой).
● 1914—1917 гг. — работа монастырского приюта для 75 детей-сирот воинов, погибших в Первую мировую.
● 1919 — игуменья Руфина с сёстрами покидает Чердынь.
● 1919−1923 — монастырь закрывается после революции. Храм остаётся приходским.
● 1940 г. — в храме временно перестают идти службы, здание передают музею.
● 1943 г. — в разгар Великой Отечественной войны богослужения в храме возобновляются.
● 1947 г. — храм полностью возвращают епархии.
● 2004 г. — повторное открытие монастыря как мужского по указу Священного Синода.
● 2008 г. — открытие восстановленного братского корпуса.
● 2011 г. — реставрация главного монастырского храма.
● 2025 г. — власти края анонсировали новый этап реставрационных работ в Иоанно‑Богословском храме.
А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ? Семь интересных фактов про Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь.
1. Иван Грозный не был в Чердыни, но щедро жаловал монастырь.
Ни одной грамоты, ни одного летописного упоминания, никаких документальных подтверждений о личном визите царя в Пермь Великую не сохранилось. А приезд государя в важный пограничный город — событие, которое не могло остаться незамеченным.
Но его влияние на судьбу края было огромным. При Иване IV Чердынский острог укрепили, сделав город важным форпостом на восточных рубежах России. Царь пожаловал земли по Каме и Чусовой купцам Строгановым. Так началось активное освоение этих территорий. Более того, выданная им Иоанно‑Богословскому монастырю грамота ограждала обитель от притеснений со стороны местных властей и подтверждала её особое положение. Чердынь оставалась под высоким покровительством на протяжении веков — и при Рюриковичах, и при Романовых.
2. Церковь строили пленные шведы.
Спустя несколько лет после опустошительного пожара 1700 года через Чердынь проезжал князь Матвей Гагарин — будущий сибирский губернатор. Он пожелал восстановить древний монастырь. Для работы князь выделил пленных шведов — искусных каменщиков, которые были захвачены во время Северной войны. Строительство завершили к 1718 году.
Через три года, в 1721-м, Гагарина повесили по приказу Петра I за казнокрадство (бытовало также мнение, что он хотел отколоть Сибирь от России) — его тело несколько месяцев висело на площади в Петербурге в назидание другим. В Чердынском монастыре род Гагарина сохранили в синодике — так обитель отметила его вклад в восстановление обители после пожара.
3. Монастырь был и мужским, и женским.
Основанный в XV веке как мужской, монастырь просуществовал в этом статусе более трёх столетий. В 1784 году его закрыли, а храм стал приходским. В 1911 году обитель возродили — уже как женский монастырь. После революции его вновь закрыли. И только в 2004 году обитель вновь открыли как мужской — какой она остаётся и по сей день.
4. Монастырь всегда пользовался высоким покровительством.
Со времён Ивана Грозного обитель находилась под особым вниманием московских государей. Всего в 40 километрах от Чердыни — село Ныроб, где в начале XVII века принял мученическую кончину Михаил Никитич Романов, дядя первого царя династии. Память о нём в Прикамье берегли веками, и Романовы отвечали краю благодарностью: возводили храмы, жаловали грамоты, поддерживали обители. Эта связь ожила вновь в начале XX века. Монастырь возродили к 300-летию дома Романовых как женскую обитель, а во время Первой мировой при нём открыли приют для детей погибших воинов. Его назвали «Романовским», а покровительницей стала великая княжна Татьяна Николаевна.
5. Монахини в эмиграции основали монастыри в Китае и США.
Игумения Руфина, возродившая монастырь как женский в 1911 году, после революции была вынуждена покинуть Чердынь. В 1919 году она с четырьмя сёстрами ушла из обители вместе с отступающей Белой армией. В Харбине и Шанхае Руфина основала женские монастыри с приютами для сирот, в которых воспитали около 600 девочек. Уже после её смерти сестры перебрались в Сан-Франциско и образовали там монастырь. Так чердынская обитель обрела «сестру» в Америке.
Подробно об этой удивительной истории можно узнать в Музее истории веры в Чердыни — на первом этаже Успенской церкви открыта экспозиция «Странствующая церковь». Её создатели — директор музея Ирина Трофимова и её коллега Екатерина Котельникова — буквально повторили путь игумении Руфины, побывали в Китае, собирая свидетельства о жизни чердынских монахинь в эмиграции.
6. Храм почти никогда не закрывался.
В отличие от самого монастыря Иоанно-Богословский храм всегда оставался действующим. Даже когда обитель упраздняли, храм продолжал служить как приходской.
В советские годы его закрыли лишь однажды: в 1940 году здание передали музею. Но уже в 1943-м, в разгар Великой Отечественной войны, в зимнем храме возобновились богослужения, а в 1947-м его полностью вернули верующим. С тех пор храм не закрывался.
7. Иконы спасал глава «Союза воинствующих безбожников».
Когда в 1940 году Иоанно-Богословский храм закрыли и передали Чердынскому музею, директор музея Илья Лунегов, возглавлявший районное отделение «Союза воинствующих безбожников», решил устроить в его здании антирелигиозный музей. Он свозил сюда иконы и утварь из закрытых церквей со всех окрестностей.
Воплотить замысел помешала война — Лунегов ушёл на фронт. Когда вернулся, верующие добились возвращения храма (это произошло в 1943—1947 годах), и музею пришлось съехать. Получается, благодаря усилиям «воинствующего безбожника» эти иконы сохранились — в отличие от сотен других. Часть из них сегодня можно увидеть в Музее истории веры (здание Успенской церкви), часть осталась в Иоанно-Богословском храме.
«Образно выражаясь, одной рукой он разрушал храмы, а другой собирал церковное имущество», — вспоминают о Лунегове коллеги.
КАРТА МЕСТА.
Дорога к храму.
Как добраться от ж/д вокзала Пермь II:
От Перми до Чердыни около 315 км. Автобусы отправляются с автовокзала «Пермь» (от ж/д вокзала Пермь II нужно перейти на автовокзал «Пермь»). Время в пути — около 5,5 часов.
От автостанции Чердыни до монастыря — 15—20 минут пешком.
Расписание богослужений (ориентировочное, обязательно уточняйте по телефону):
● Будние дни: литургия — в 08.00, вечернее богослужение — в 17.00.
● Воскресенье и праздники: ранняя литургия — в 07.00, поздняя литургия — в 09.00, вечернее богослужение — в 17.00.
Контакты:
● Телефон: 8 (34240) 2‑92‑18.
● Сайт: cherdinmonastir.ru.
● Соцсети: vk.ru/club52940468.
СЛОВАРЬ.
Братия — монашеская община, насельники монастыря.
Игумен — настоятель мужского монастыря.
Иеромонах — монах, имеющий сан священника.
Инок — монах.
Насельник — монах, проживающий в монастыре.
Обитель — монастырь.
Окормлять — заботиться, оказывать духовную и материальную помощь.
Престол — в храме — главный священный стол в алтаре, а также название придела в честь определённого святого или праздника.
Клирос — это место в храме, где во время богослужения находится хор певчих.
Приход — церковная община.
Синодик — книга с именами умерших для поминовения.
Проект «Пермь православная: современный путеводитель» реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2026».