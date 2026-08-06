Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число киберпреступлений в Ростовской области сократилось более чем на треть

В первом полугодии 2026 года количество преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области сократилось на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.

В первом полугодии 2026 года количество преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области сократилось на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.

В полиции связали такую динамику с комплексным взаимодействием с государственными органами и банковскими структурами, а также с профилактической работой. Вместе с тем в ведомстве отметили, что ситуация в сфере киберпреступности «по-прежнему остается напряженной».

Кроме того, сотрудники полиции продолжили противодействие преступлениям, совершаемым с использованием интернета. В частности, по инициативе ГУ МВД России по Ростовской области было заблокировано 46 интернет-ресурсов, содержавших информацию о способах изготовления взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Отдельное внимание уделялось борьбе с наркопреступностью в сети. За шесть месяцев правоохранители выявили 1,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий, из которых 775 были связаны со сбытом запрещенных веществ через интернет. Для последующей блокировки в Роскомнадзор направлены материалы в отношении 710 интернет-ресурсов, 673 из них уже заблокированы.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше