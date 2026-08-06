Число киберпреступлений в Ростовской области сократилось более чем на треть

Отдельное внимание уделялось борьбе с наркопреступностью в сети. За шесть месяцев правоохранители выявили 1,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий, из которых 775 были связаны со сбытом запрещенных веществ через интернет. Для последующей блокировки в Роскомнадзор направлены материалы в отношении 710 интернет-ресурсов, 673 из них уже заблокированы.