Дом культуры, где встречали Чкалова, ремонтируют в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре капитально ремонтируют кровлю районного Дома культуры, построенного в 1936 году. Работы должны защитить историческое здание от протечек и завершиться до конца 2026 года, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Строители уже уложили новое покрытие на площади 465 квадратных метров. Сейчас они разбирают старую металлочерепицу и обрешётку, меняют повреждённые участки несущих конструкций, укладывают пароизоляцию и обрабатывают деревянные элементы защитными составами.
Особенно сильно от протечек страдало фойе, где проходят выставки. Текущий ремонт давал лишь временный результат, поэтому зданию потребовалось полное обновление кровли.
Несмотря на работы, Дом культуры продолжает принимать посетителей. В нём действуют 25 творческих коллективов, которые объединяют более 500 жителей Николаевского района.
Здание известно не только своей классической планировкой с партером, ложами и балконами. В июле 1936 года здесь встречался с горожанами Валерий Чкалов после перелёта экипажа АНТ-25 по маршруту Москва — остров Удд. Об этом событии напоминает установленная на фасаде мемориальная доска.