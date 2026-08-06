Дом культуры, где встречали Чкалова, ремонтируют в Хабаровском крае

Здание известно не только своей классической планировкой с партером, ложами и балконами. В июле 1936 года здесь встречался с горожанами Валерий Чкалов после перелёта экипажа АНТ-25 по маршруту Москва — остров Удд. Об этом событии напоминает установленная на фасаде мемориальная доска.