В Хабаровске бабушка-алкоголичка силой удерживала внучку в квартире

После смерти отца девочки пожилая родственница попросила, чтобы внучка некоторое время пожила у неё. Однако спустя несколько недель мать узнала, что бабушка периодически употребляет алкоголь, оказывает на ребёнка психологическое давление и не позволяет ему выходить из дома.