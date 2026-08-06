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В Хабаровске бабушка-алкоголичка силой удерживала внучку в квартире

Она запрещала девочке выходить из дома и разговаривать с матерью.

В Хабаровске инспекторы по делам несовершеннолетних помогли вернуть домой девочку, которую бабушка не выпускала из квартиры и ограждала от общения с матерью. Сейчас ребёнок находится в безопасности, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

После смерти отца девочки пожилая родственница попросила, чтобы внучка некоторое время пожила у неё. Однако спустя несколько недель мать узнала, что бабушка периодически употребляет алкоголь, оказывает на ребёнка психологическое давление и не позволяет ему выходить из дома.

Самостоятельно связаться с родственницей женщине не удалось: та не открывала дверь и перестала отвечать на звонки. Тогда хабаровчанка обратилась за помощью в полицию.

Инспекторы отдела полиции № 1 приехали по указанному адресу и вывели девочку из неблагоприятной обстановки. Ребёнка передали матери, а семье назначили курс адаптации и реабилитации в психологическом центре.

Позднее женщина направила в краевое управление МВД благодарность сотрудницам полиции, отметив их оперативность и профессионализм.

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