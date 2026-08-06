Мастер брал авансы за балконы и блокировал клиентов в Хабаровске

В Хабаровске завершили расследование дела 42-летнего мужчины, который, по версии полиции, получил около 367 тысяч рублей за ремонт балконов и установку кондиционеров, но не выполнил заказы. Когда клиенты требовали начать работы или вернуть деньги, он заносил их номера в чёрный список, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
Объявления об услугах житель Краснофлотского района размещал в интернете. С заказчиками он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица и просил перечислить часть стоимости заранее.
Прежде мужчина действительно занимался установкой балконных конструкций, однако позднее накопил крупные долги. Полученные авансы он тратил на собственные нужды вместо покупки материалов, а сроки выполнения работ постоянно переносил.
Следователи установили четыре эпизода мошенничества. Потерпевшими признаны жители Хабаровска и посёлка Солнечный, общий ущерб составил около 367 тысяч рублей. Ранее обвиняемого судили за хранение наркотиков.
Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, полицейские изъяли принадлежавшие мужчине холодильник, телевизор и два смартфона. Дело по части 2 статьи 159 УК РФ направлено в суд.