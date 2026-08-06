Мастер брал авансы за балконы и блокировал клиентов в Хабаровске

В Хабаровске завершили расследование дела 42-летнего мужчины, который, по версии полиции, получил около 367 тысяч рублей за ремонт балконов и установку кондиционеров, но не выполнил заказы. Когда клиенты требовали начать работы или вернуть деньги, он заносил их номера в чёрный список, сообщили в УМВД России по Хабаровску.