Губернатор обсудил с застройщиками развитие жилых районов Ростова

Губернатор Ростовской области провел рабочую встречу с представителями строительного бизнеса региона. По данным правительства Дона, регион входит в число лидеров по объемам строительства в России.
За прошлый год здесь было возведено четыре млн кв. м недвижимости, почти три млн из которых пришлось на жилье. В 2025 году застройщики заплатили в бюджет 5,8 млрд рублей налогов, что на 53% больше предыдущих показателей.
Министр строительства Сергей Куц доложил о запуске механизма комплексного развития территорий (КРТ). Теперь новые жилые комплексы проектируются и сдаются одновременно с социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками и парками.
Отдельное внимание на встрече уделили развитию исторического центра Ростова. Губернатор подчеркнул необходимость найти баланс: сохранить аутентичный облик и историю города, но при этом освободить пространство для реализации современных инвестпроектов.