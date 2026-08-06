Сенатор Гибатдинов рассказал о налоговых льготах для ветеранов боевых действий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов напомнил о налоговых льготах для участников СВО, членов их семей, в том числе о возможности освобождения от налога на имущество. Об этом он сообщил ТАСС.
«Добровольцы и военнослужащие, в том числе контрактники и мобилизованные для участия в специальной военной операции вместе с членами семей имеют право на ряд налоговых льгот. Прежде всего, это освобождение от налога на имущество. Но льгота предоставляется только на один объект недвижимости каждого вида с налогового периода, в котором возникло право на льготу, а само имущество (не коммерческое) должно находиться в собственности», — сказал Гибатдинов.
Таким имуществом может быть квартира, часть квартиры, комната, дом, в том числе садовый, творческая мастерская, хозяйственное строение или сооружение площадью до 50 квадратных метров на участке для индивидуального жилищного строительства или огородничества, гараж или машино-место, отметил сенатор.
«Также военнослужащие и члены их семей освобождаются от оплаты транспортного налога — на какую машину, они могут выбрать сами. Кстати, эта льгота применяется к налогам, начисленным начиная с 2022 года. Но не распространяется на самолеты, вертолеты, водные виды транспорта, легковые авто стоимостью от 10 млн рублей», — рассказал Гибатдинов.
Кроме того, указанные категории освобождаются от оплаты НДФЛ с тех доходов, которые получены безвозмездно и связаны с участием в СВО, также они имеют право на снижение налогооблагаемой базы по НДФЛ за каждый месяц налогового периода на 500 рублей, добавил парламентарий.