Сенатор Гибатдинов рассказал о налоговых льготах для ветеранов боевых действий

«Добровольцы и военнослужащие, в том числе контрактники и мобилизованные для участия в специальной военной операции вместе с членами семей имеют право на ряд налоговых льгот. Прежде всего, это освобождение от налога на имущество. Но льгота предоставляется только на один объект недвижимости каждого вида с налогового периода, в котором возникло право на льготу, а само имущество (не коммерческое) должно находиться в собственности», — сказал Гибатдинов.