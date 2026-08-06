В России предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана

Окончательная позиция по инициативе пока не сформирована. Генпрокуратура считает необходимым дождаться доклада Росреестра. Сам Росреестр выступает против включения меры в антифрод-пакет. В ведомстве отметили, что этот вопрос уже рассматривался при подготовке второго пакета мер, после чего его решили прорабатывать отдельно. Тогда Росреестр не нашел оснований для введения специального регулирования рынка риэлторских услуг.