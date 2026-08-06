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В России предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана

МВД, ФСБ и Генпрокуратура выступили за оформление возврата при признании сделки недействительной через суд.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата денег за услуги риелторов, если суд признает сделку недействительной. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству.

Генпрокуратура объяснила необходимость такой меры изменением схем мошенничества. После усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением недвижимости, отметили в ведомстве.

Окончательная позиция по инициативе пока не сформирована. Генпрокуратура считает необходимым дождаться доклада Росреестра. Сам Росреестр выступает против включения меры в антифрод-пакет. В ведомстве отметили, что этот вопрос уже рассматривался при подготовке второго пакета мер, после чего его решили прорабатывать отдельно. Тогда Росреестр не нашел оснований для введения специального регулирования рынка риэлторских услуг.

Представитель Росреестра сообщил газете, что ведомство в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов, однако соответствующей инициативы от Минцифры пока не поступало.

Минцифры также не поддерживает предложение, поскольку мошенничество при сделках с недвижимостью напрямую не связано с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, для борьбы с которыми разрабатывается законопроект. В министерстве добавили, что третий пакет мер пока обсуждается, поэтому говорить о его итоговом содержании преждевременно.

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