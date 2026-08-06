В Прикамье начали снижаться цены на бензин

За неделю с 28 июля по 3 августа 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин снизилась на 1,27 ₽ за литр, до 81,23 ₽ за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 99 коп., до 77,03 ₽ за литр, АИ-95 — на 1,51 ₽ за литр, до 84,06 ₽ за литр. Стоимость АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 98,59 ₽ за литр. Цена на дизельное топливо снизилась на 1,69 ₽ за литр, до 88,91 ₽ Средняя цена бензина в ПФО составила 73,49 ₽ за литр.
По данным Росстата, с 28 июля по 3 августа изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасия (+4,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).