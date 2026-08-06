В Прикамье начали снижаться цены на бензин

По данным Росстата, с 28 июля по 3 августа изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасия (+4,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).