Красноярские пары уже могут подать заявление на брак в первую красивую дату 2027 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявления на регистрацию брака начали принимать в первую красивую дату 2027 года — 7 января.
Оформить его можно в Доме семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г. Подать документы будущие молодожены могут тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в отделе ЗАГС или через МФЦ.
Как отметили в агентстве ЗАГС края, возможность заранее выбрать дату регистрации открыли в рамках федерального проекта «Государство для людей», чтобы сделать государственные услуги более удобными и доступными для жителей.