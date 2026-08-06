Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские пары уже могут подать заявление на брак в первую красивую дату 2027 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявления на регистрацию брака начали принимать в первую красивую дату 2027 года — 7 января.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявления на регистрацию брака начали принимать в первую красивую дату 2027 года — 7 января.

Оформить его можно в Доме семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г. Подать документы будущие молодожены могут тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в отделе ЗАГС или через МФЦ.

Как отметили в агентстве ЗАГС края, возможность заранее выбрать дату регистрации открыли в рамках федерального проекта «Государство для людей», чтобы сделать государственные услуги более удобными и доступными для жителей.