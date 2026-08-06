Туристы с Ближнего Востока больше других тратят на шопинг в Москве

В 2025 году в Москве побывало 2,8 млн иностранных туристов. В среднем на поездку в Москву гости тратили около 2 тыс. долларов. От всего бюджета траты на шопинг у них составили в среднем 16% — это второе место после расходов на досуг. При этом размер трат на покупки отличается в зависимости от страны и может составлять от 10 до 60 тыс. руб. на человека, добавили в Мостуризме.