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Медведи разгуливают по поселку на севере Красноярского края: жители бьют тревогу (видео)

В Енисейском округе Красноярского края жители поселка Высокогорский сообщили об участившихся случаях выхода медведей к людям.

В Енисейском округе Красноярского края жители поселка Высокогорский сообщили об участившихся случаях выхода медведей к людям.

По словам местных, за последнюю неделю опасных хищников встречали в разных частях населенного пункта — не только на окраине, но и в центре, при этом не ночью, а по вечерам и даже днем, когда на улицах многолюдно.

«Гуляют по берегу, где купаются дети. Слава богу, на тот момент не было детей, но были другие отдыхающие (приезжие) и рядом бегали собаки, они его и прогнали», — пишут жители в соцсетях и публикуют видео с одним из замеченных медведей.

Испуганные люди просят администрацию Енисейского округа обратить особое внимание на их проблему:

«Звонили по этому поводу в специальные службы, нам отвечают, что приняли к сведению… А нам что прикажете делать, сидеть по домам? Сейчас лето, жара, дети хотят гулять, а отпускать страшно. Может уже услышите нас и решите проблему?».

В управлении по ГО и ЧС Енисейска также рассказали, что 5 августа зарегистрировали три случая обнаружения медведей вблизи Подтесово, Епишино и Погодаево. Информацию передали в полицию и охотнадзор. Жителям же рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.

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