На Дону развивают целевое обучение в медицинских колледжах

В Ростовской области наращивают подготовку среднего медицинского персонала. По данным правительства региона, количество бюджетных мест в медицинских колледжах увеличилось с 1,4 тыс. в 2020 году до 2,2 тыс. в 2026-м. К 2030 году этот показатель планируют довести до 2,7 тыс. мест.