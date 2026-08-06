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На Дону развивают целевое обучение в медицинских колледжах

Число бюджетных мест в медколледжах Дона вырастет до 2,7 тысячи к 2030 году.

В Ростовской области наращивают подготовку среднего медицинского персонала. По данным правительства региона, количество бюджетных мест в медицинских колледжах увеличилось с 1,4 тыс. в 2020 году до 2,2 тыс. в 2026-м. К 2030 году этот показатель планируют довести до 2,7 тыс. мест.

Конкурс на медицинские специальности остается стабильно высоким. Власти региона делают акцент не только на наборе абитуриентов, но и на их последующем трудоустройстве в государственные медучреждения.

Главным инструментом решения этой задачи называется целевое обучение. Этот механизм позволяет напрямую синхронизировать кадровые запросы больниц и поликлиник с возможностями образовательной системы, обеспечивая отрасль нужными специалистами.