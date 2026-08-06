Манул Борис празднует годовщину жизни в красноярском зоопарке

В первый день Борис исчез в укрытии и сделал вид, что его не существует. За год он изменился: стал чаще выходить, дольше задерживаться на виду и проявлять любопытство к посетителям. Теперь он подходит ближе к стеклу во время кормления, гуляет по вольеру и даже иногда позирует для фото.