Манул Борис празднует годовщину жизни в красноярском зоопарке

Ровно год назад в красноярском парке «Роев ручей» поселился манул Борис. За это время он стал главной звездой зоопарка, героем соцсетей и, кажется, единственным котом в мире, который зарабатывает на жизнь исключительно хмурым видом. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
В первый день Борис исчез в укрытии и сделал вид, что его не существует. За год он изменился: стал чаще выходить, дольше задерживаться на виду и проявлять любопытство к посетителям. Теперь он подходит ближе к стеклу во время кормления, гуляет по вольеру и даже иногда позирует для фото.
Для манула это почти подвиг. В дикой природе эти коты при виде человека мгновенно исчезают. Специалисты называют это «проявлением интереса».
Борис привык к людям, освоил территорию и перестал воспринимать посетителей как угрозу.
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