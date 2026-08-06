Сергей Кравчук оценил ход ремонта социальных объектов в Комсомольском районе

Так, мэр города Хабаровска и по совместительству председатель краевого Совета муниципальных образований побывал в селе Верхняя Эконь, посетив местную школу. Ей уже почти 30 лет, и она находится в хорошем состоянии благодаря бережному отношению учеников и учителей. Летом в здании традиционно провели косметический ремонт. Но все же одна проблема в школе была — в ней стояли старые деревянные окна, из-за чего в здании зимой было прохладно. А теперь в школе установили пластиковые окна, что сделало классы теплыми и комфортными для учебы. Кроме того, побывал Сергей Кравчук и в селе Большая Картель, где недавно была построена новая амбулатория. Она рассчитана на прием 50 пациентов в смену, обслуживает она 1 494 местных жителя, в том числе 1 182 взрослых и 312 детей, включая 12 малышей в возрасте до 1 года. В сельской амбулатории работают врачи и фельдшеры, там есть процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также в здании имеется дневной стационар, рассчитанный на пять мест. Штат медиков в этой амбулатории укомплектован на 100%. Среди сотрудников — терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и средний медперсонал.