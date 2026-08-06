Пассажирское сообщение с Китаем по Амуру могут приостановить при подъеме воды выше 520 см

Международная навигация по маршруту Хабаровск — Фуюань может быть остановлена, если уровень воды в Амуре превысит отметку 520 сантиметров. Об этом сообщила директор Хабводтранс Татьяна Грунцова. Суда по этому направлению курсируют с мая, путь занимает от полутора до четырех часов. На маршруте задействованы китайские суда и российский теплоход «70 лет Победы», рейсы выполняются шесть раз в неделю. «Если вода поднимется выше уровня 520 сантиметров — это остановка навигации, судно идет в место отстоя», — пояснила Грунцова. Приостановка движения российских судов ожидается при достижении этой отметки и до момента прохождения паводка. У китайской стороны, по словам директора, свои критерии для остановки рейсов. По данным Дальневосточного гидрометцентра на 5 августа, уровень воды у Хабаровска составляет 419 сантиметров, за сутки прибавив 2 см. К 10 августа гидрологи прогнозируют отметку 430−450 см, а к третьей декаде августа — 550−600 см. Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным — 600 см. В Хабаровске введен режим повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендуют следить за официальными сообщениями. Источник: ТАСС.