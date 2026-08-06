Развить свой блог смогут жители Хабаровскогко края в рамках образовательной программы проекта «ТопБЛОГ»

Жители Хабаровского края смогут бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, освоить современные инструменты продвижения, научиться создавать востребованный контент и развить свой блог. Всему этому обещают научить в рамках образовательной программы «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». «Медиакампус» помогает начинающим и опытным авторам развивать свой блог как профессиональный медиапроект. Участники осваивают современные инструменты создания контента, учатся понимать алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд, работают над собственными медиапроектами и получают знания, помогающие трансформировать творчество в профессию. «Сегодня для всех желающих открыт полный образовательный маршрут трека “Медиакампус” из пяти тематических модулей, которые позволяют пройти путь от первых шагов в создании контента до запуска собственных медиапроектов. Мы объединили лучших экспертов медиаиндустрии, цифровых платформ, университетов и институтов развития, чтобы обучение было максимально практикоориентированным», — отметила руководитель Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Круглова. Освоив не менее 60% программы, участники смогут попробовать свои силы в конкурсном этапе трека «Медиакампус», который пройдет в конце августа. Сильнейшие авторы выйдут в финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» и поборются за звание победителей крупнейшего медиапроекта России. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.