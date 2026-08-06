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Служение ДНР — реальный управленческий принцип

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» и рассказал молодым управленцам о том, как в Республике превратили служение в конкретный, работающий управленческий принцип, позволяющий не просто выживать, а строить будущее региона в сложных военных условиях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» и рассказал молодым управленцам о том, как в Республике превратили служение в конкретный, работающий управленческий принцип, позволяющий не просто выживать, а строить будущее региона в сложных военных условиях.

Защита и восстановление — не последовательные задачи, а параллельные. Руководитель, ожидая безопасных условий для начала строительства, не построит никогда. Мы строим под обстрелами, потому что людям надо жить сейчас.

У нас сформировался особый тип руководителя, который умеет принимать решения быстро, отвечать за последствия и сохранять человеческое отношение в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт Донбасса ценен как источник практик, прошедших проверку в предельном режиме, где плохое решение дает последствия завтра, а не через год. Наши герои — элитный кадровый резерв Республики. Для этого у нас организован конкурс «Донбасс. СВОи Герои» — честный отбор, обучение с реальным содержанием, наставничество от действующих руководителей и — обязательно — реальные вакансии.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса.

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