Служение ДНР — реальный управленческий принцип

У нас сформировался особый тип руководителя, который умеет принимать решения быстро, отвечать за последствия и сохранять человеческое отношение в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт Донбасса ценен как источник практик, прошедших проверку в предельном режиме, где плохое решение дает последствия завтра, а не через год. Наши герои — элитный кадровый резерв Республики. Для этого у нас организован конкурс «Донбасс. СВОи Герои» — честный отбор, обучение с реальным содержанием, наставничество от действующих руководителей и — обязательно — реальные вакансии.