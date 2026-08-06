Эксперт Комарова объяснила, почему Млечный Путь почти не виден

«У животных последствия серьезнее. Свет привлекает ночных насекомых, и они, кружа вокруг фонарей, погибают от истощения — страдает вся пищевая цепочка. Перелетные птицы теряют ориентиры и могут разбиваться об освещенные здания. Летучие мыши и другие ночные хищники избегают освещенных территорий, из-за чего их охотничьи угодья сужаются. Страдают даже деревья и растения: из-за искусственно удлиненного светового дня они “путают” время года, и их циклы роста и цветения сдвигаются», — пояснила эксперт.