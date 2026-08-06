Эксперт Комарова объяснила, почему Млечный Путь почти не виден

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Млечный Путь 100 лет назад был виден почти из любой точки Земли, но световое загрязнение сделало так, что сегодня россияне могут увидеть лишь несколько самых ярких его звезд. Об этом сказала ТАСС Ирина Комарова, сотрудник Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ).
«Еще сто лет назад Млечный Путь был виден почти из любой точки планеты, а сегодня жители больших городов могут разглядеть на небе лишь десяток самых ярких звезд. Виновник — световое загрязнение: миллионы фонарей, вывесок и прожекторов создают над городами светящийся купол, который скрывает от нас Вселенную», — сказала Комарова.
Исследователь указала на то, что астрономы подразумевают под световым загрязнением, в первую очередь, рассеянный свет — это лучи от фонарей, прожекторов и окон, которые, сталкиваясь с молекулами газов, пылью и каплями воды в атмосфере, рассеиваются.
«Над городом возникает светящийся “купол”, который перекрывает слабый свет далеких звезд и галактик. Чем выше влажность и больше смога, тем он ярче», — пояснила она.
Засветка для астрономов — как сильный шум для радиста: оно «забивает» слабый сигнал космических объектов. Именно поэтому крупные обсерватории строят высоко в горах. Но если в долинах разрастаются города и появляются новые яркие источники света, засветка постепенно добирается и до них.
Влияние на природу.
Искусственные огни городов вредят не только астрономическим наблюдениям, напомнила эксперт. Люди при избытке освещения, особенно синего света, хуже спят, из-за того, что организм воспринимает его как сигнал наступления дня и перестает вырабатывать гормон сна мелатонин.
«У животных последствия серьезнее. Свет привлекает ночных насекомых, и они, кружа вокруг фонарей, погибают от истощения — страдает вся пищевая цепочка. Перелетные птицы теряют ориентиры и могут разбиваться об освещенные здания. Летучие мыши и другие ночные хищники избегают освещенных территорий, из-за чего их охотничьи угодья сужаются. Страдают даже деревья и растения: из-за искусственно удлиненного светового дня они “путают” время года, и их циклы роста и цветения сдвигаются», — пояснила эксперт.
Как снизить ущерб.
Негативный эффект от светового загрязнения можно снизить за счет установки на уличные фонари специальных козырьков, направляющих лучи строго вниз, а также перехода на источники теплых желтоватых оттенков света вместо холодных синеватых светодиодов.
«Теплый свет меньше рассеивается в атмосфере и гораздо менее вреден и для людей, и для животных. Третье — динамическое управление освещением: датчики движения, чтобы полная мощность включалась только при появлении людей или машин, а в пустые ночные часы яркость снижалась на 50−70%. Такой подход не только “спасает” звездное небо, но и заметно экономит электроэнергию», — считает исследователь.