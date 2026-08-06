Полиция выявила более 100 участников организованных преступных групп в Ростовской области

В первом полугодии 2026 года сотрудники полиции выявили в Ростовской области 108 человек, совершивших преступления в составе организованных групп. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.