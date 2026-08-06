Полиция выявила более 100 участников организованных преступных групп в Ростовской области

В первом полугодии 2026 года сотрудники полиции выявили в Ростовской области 108 человек, совершивших преступления в составе организованных групп. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.
За шесть месяцев правоохранительные органы расследовали 439 преступлений, совершенных участниками организованных групп. Из них 391 преступление расследовано сотрудниками органов внутренних дел.
Кроме того, в полиции отметили, что продолжают работу по раскрытию преступлений прошлых лет с использованием современных методов расследования и криминалистических технологий.