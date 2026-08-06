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Мошенники добавляют россиян в псевдодомовые чаты якобы из-за сбоев в Telegram

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложениями добавить их в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы и сбоев в Telegram.

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложениями добавить их в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы и сбоев в Telegram.

Злоумышленники пишут потенциальным жертвам о том, что Telegram плохо работает, поэтому чат дома по указанному адресу переносится на другую платформу.

Затем у человека под различными предлогами выманивают персональные данные и код из СМС, после чего «включается» схема с хищением накоплений, передает ТАСС.

Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина считает, что телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой.

Глава группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян, в свою очередь, предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках.

Тем временем мошенники начали использовать схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Они заявляют, что во время отдыха человек якобы контактировал с организацией, признанной запрещенной в РФ.