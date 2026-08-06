В Перми завершён монтаж пролётного строения нового моста через Егошиху

Последнюю, 80-ю балку, уложили 5 августа в районе 16:00. Теперь каркас сооружения полностью готов. Общая длина всех балок — более 2,5 километров. Сейчас рабочие приступят к обустройству мостового полотна на участке между 5 и 9 опорами. Участки с 1 по 5 уже готовы — там уложен асфальт. Движение по второй очереди моста планируют открыть осенью этого года.