Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми завершён монтаж пролётного строения нового моста через Егошиху

Общая длина всех балок — более 2,5 километров.

Монтаж пролётного строения нового моста через Егошиху завершён, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Последнюю, 80-ю балку, уложили 5 августа в районе 16:00. Теперь каркас сооружения полностью готов. Общая длина всех балок — более 2,5 километров. Сейчас рабочие приступят к обустройству мостового полотна на участке между 5 и 9 опорами. Участки с 1 по 5 уже готовы — там уложен асфальт. Движение по второй очереди моста планируют открыть осенью этого года.

По окончании работ мост будет полностью готов к эксплуатации. Ввод в строй разгрузит транспортный трафик в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми.

Напомним, 1 августа в Перми открыли движение по участку трассы ТР-53. Также разгрузил два микрорайона — Садовый и Вышку-2. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.