В Перми завершён монтаж пролётного строения нового моста через Егошиху

Монтаж пролётного строения нового моста через Егошиху завершён, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Последнюю, 80-ю балку, уложили 5 августа в районе 16:00. Теперь каркас сооружения полностью готов. Общая длина всех балок — более 2,5 километров. Сейчас рабочие приступят к обустройству мостового полотна на участке между 5 и 9 опорами. Участки с 1 по 5 уже готовы — там уложен асфальт. Движение по второй очереди моста планируют открыть осенью этого года.
По окончании работ мост будет полностью готов к эксплуатации. Ввод в строй разгрузит транспортный трафик в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми.
Напомним, 1 августа в Перми открыли движение по участку трассы ТР-53. Также разгрузил два микрорайона — Садовый и Вышку-2. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.