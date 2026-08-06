Экс-мэр Владивостока строит в Японии курорт в горах в духе Лапландии

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, после окончания политической карьеры проживающий в Японии, строит там курорт с виллами в духе Лапландии. За год удалось закончить первую очередь, в которую входит 10 вилл. Об этом экс-глава приморской столицы рассказал в соцсетях.
«Мы долго ждали этого момента. Чуть более года назад на прекрасном плато Хиругано Лапландия началось строительство. […] Сегодня мы рады сообщить, что первый этап строительства завершен», — говорится в посте Веркеенко.
На сайте курорта появилось видео, где экс-мэр Владивостока отдаёт, как пишет он сам, дань уважения земле, её истории и традициям. Тогда стройка только начиналась, а сейчас, спустя год, часть курорта заработала.
Виталий Веркеенко описывает его как «место, где дух Северной Лапландии встречается с Японскими Альпами» и говорит, что посёлок с виллами вдохновлён домом Санта-Клауса. Курорт располагается на высоте 900 метров над уровнем моря в префектуре Гифу. Рядом находится горнолыжная база.
Напомним, что Виталий Веркеенко возглавлял администрацию Владивостока с 21 декабря 2017 года по 2 октября 2018 года. Его уход с поста стал сюрпризом для всех — он опубликовал заявление «по собственному» в своих социальных сетях, снабдив надписью «Честь имею». Веркеенко не раз восхищался японской культурой, бытом и строительством, и после отставки сразу отправился в страну самураев.
«Я готов жертвовать многим ради города, я могу быть самураем, но точно не буду Дон Кихотом», — так Виталий Веркеенко в 2018 году прокомментировал ИА PrimaMedia свое решение. Очевидно, что свою готовность «быть самураем» экс-глава города доказывает делом.
Он также известен как предприниматель и общественный деятель.