Экс-мэр Владивостока строит в Японии курорт в горах в духе Лапландии

Напомним, что Виталий Веркеенко возглавлял администрацию Владивостока с 21 декабря 2017 года по 2 октября 2018 года. Его уход с поста стал сюрпризом для всех — он опубликовал заявление «по собственному» в своих социальных сетях, снабдив надписью «Честь имею». Веркеенко не раз восхищался японской культурой, бытом и строительством, и после отставки сразу отправился в страну самураев.