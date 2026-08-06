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У заброшенного памятника архитектуры в Ростове ввели спецрежим

В центре Ростова оградили аварийный памятник архитектуры.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим повышенной готовности возле бывшего доходного дома Емельянова на улице Большой Садовой, 94. Здание, являющееся региональным объектом культурного наследия, официально признано аварийным.

Как сообщили в администрации, состояние несущих конструкций создает реальную угрозу обрушения и опасность для жизни граждан. Для предотвращения чрезвычайной ситуации прилегающий тротуар уже огражден, а сам объект нуждается в срочной реконструкции.

Городские власти предупредили об административной ответственности за игнорирование ограничительных знаков и проникновение в опасную зону. За нарушение грозят штрафы.