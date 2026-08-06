В Зеленогорске водитель автобуса отказался везти пассажира до конечной остановки и высадил его

«Перевозчик направил нам информацию, что с водительским составом был проведён внеплановый инструктаж, где сотрудникам напомнили о недопустимости нарушения схемы движения и законодательные требования. Кроме того, пострадавшему пассажиру предложили обратиться в филиал компании для получения компенсации стоимости проезда на городском автобусе, которым он добирался до своей остановки. Кстати, если с перевозчиком не будет урегулирован вопрос добровольно, у пассажира есть полное право обращаться в суд. Управление готово оказать потребителю всю необходимую помощь», — отметили в пресс-службе.