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В Зеленогорске водитель автобуса отказался везти пассажира до конечной остановки и высадил его

В Красноярском крае перевозчику объявили предостережение после жалобы пассажира автобуса.

В Красноярском крае перевозчику объявили предостережение после жалобы пассажира автобуса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Мужчина планировал доехать из Красноярска до остановки на улице Парковой в Зеленогорске, однако водитель объявил конечной остановку на улице Ленина.

«Когда пассажир резонно заметил, что согласно билету его пункт назначения находится далее — на Парковой, — шофер ответил отказом и высадил мужчину. Эта ситуация — классический пример нарушения прав потребителя! В соответствии с законом “О защите прав потребителей” перевозчик обязан доставить клиента точно в место, обозначенное в проездном документе. Одностороннее изменение маршрута или пункта высадки недопустимо», — рассказали в ведомстве.

Мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор и ведомство вынесло предостережение автотранспортному предприятию.

«Перевозчик направил нам информацию, что с водительским составом был проведён внеплановый инструктаж, где сотрудникам напомнили о недопустимости нарушения схемы движения и законодательные требования. Кроме того, пострадавшему пассажиру предложили обратиться в филиал компании для получения компенсации стоимости проезда на городском автобусе, которым он добирался до своей остановки. Кстати, если с перевозчиком не будет урегулирован вопрос добровольно, у пассажира есть полное право обращаться в суд. Управление готово оказать потребителю всю необходимую помощь», — отметили в пресс-службе.

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