В Минпросвещения рассказали об устной части в ЕГЭ по истории

Эксперт подчеркнула, что инициатива вызвана не спонтанным желанием усложнить выпускные испытания, а объективной потребностью в проверке не механического заучивания дат и фактов, а живого исторического мышления. Письменная часть, даже с развернутыми ответами, не позволяет в полной мере оценить способность выпускника аргументировано излагать собственную позицию, вести исторический диалог, оперировать причинно-следственными связями в режиме реального времени.