Киберэксперт Бедеров объяснил рост мошенничества через банкоматы и назвал способы защиты

Для защиты средств специалист рекомендует использовать конкретные инструменты мобильного банка. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал, почему злоумышленникам удается обманывать граждан у терминалов и как самостоятельно заблокировать такие операции.
Количество мошеннических операций через банкоматы в России растет из-за особенностей работы антифрод-систем. Как пояснил киберэксперт Игорь Бедеров, когда человек физически стоит у терминала со своей картой, банковская система видит это как операцию с высоким уровнем доверия. На этапе приема наличных терминал не всегда передает полный цифровой профиль транзакции, поэтому заблокировать внесение денег технически сложнее, чем онлайн-перевод.
Для защиты средств специалист рекомендует использовать конкретные инструменты мобильного банка. Во-первых, практически в любом приложении можно установить суточные или месячные лимиты на операции с наличными. Во-вторых, гражданин имеет право полностью отключить функцию внесения денег на счета третьих лиц или выставить нулевой лимит на пополнение карт, выпущенных не на его имя.
Также Бедеров напомнил о существовании услуги «Запрет на операции по счету через терминалы». При ее активации сохраняется возможность снимать собственные средства, но блокируется внесение денег на чужие реквизиты. Для людей старшего возраста эксперт советует подключить сервис «второго подтверждения» (доверенного лица). В этом случае ни одно пополнение чужой карты не пройдет без СМС-одобрения заранее выбранного родственника.