Киберэксперт Бедеров объяснил рост мошенничества через банкоматы и назвал способы защиты

Количество мошеннических операций через банкоматы в России растет из-за особенностей работы антифрод-систем. Как пояснил киберэксперт Игорь Бедеров, когда человек физически стоит у терминала со своей картой, банковская система видит это как операцию с высоким уровнем доверия. На этапе приема наличных терминал не всегда передает полный цифровой профиль транзакции, поэтому заблокировать внесение денег технически сложнее, чем онлайн-перевод.