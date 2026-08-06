Комсомольск-на-Амуре досрочно завершил ремонт дорог по президентскому нацпроекту

Администрация города уже сформировала план ремонта на 2027 год. В перечень вошли шесть объектов общей протяженностью 6,7 км. Среди них: проспект Победы (от Дворцового переулка до Советской), нечетная сторона Северного шоссе (от Лазо до Павловского), улица Вагонная (от виадука до Урожайной с ремонтом площади у ТЭЦ-1), улица Водонасосная (от Культурной до дома № 60), проспект Ленина (от Гамарника до Дикопольцева) и Дворцовый переулок (от Московского проспекта до школы № 3).