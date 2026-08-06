Комсомольск-на-Амуре досрочно завершил ремонт дорог по президентскому нацпроекту

Ремонты дорог в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» полностью выполнены на этой неделе в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает АА «Хабаровский край сегодня», все запланированные на 2026 год объекты сданы раньше установленного срока.
Финишными точками ремонтной кампании стали улица Пропарочная, участок проспекта Мира от площади Металлургов до улицы Вокзальной, а также отрезок улицы Пермской от Степной в сторону микрорайона «Парус». Приемка этих объектов назначена на следующую неделю — готовность дорог оценит специальная комиссия.
Ранее комиссия уже приняла следующие участки: Комсомольское шоссе (от Кирова до Степной), улицу Сусанина (от Профсоюзной до Лазо), Московский проспект (от Культурной до подстанции скорой помощи), участок Орловской на выезде из города, отрезок Магистрального шоссе у железнодорожного вокзала, а также улицу Пермскую в районе «Паруса». На улице Водонасосной (от Культурной в сторону поселка Большевик) подрядчик устранил замечания, выявленные в ходе предыдущих проверок.
Всего в этом году в нормативное состояние приведено свыше 5 км городской дорожной сети. Общая сумма финансирования составила 303 млн рублей.
Администрация города уже сформировала план ремонта на 2027 год. В перечень вошли шесть объектов общей протяженностью 6,7 км. Среди них: проспект Победы (от Дворцового переулка до Советской), нечетная сторона Северного шоссе (от Лазо до Павловского), улица Вагонная (от виадука до Урожайной с ремонтом площади у ТЭЦ-1), улица Водонасосная (от Культурной до дома № 60), проспект Ленина (от Гамарника до Дикопольцева) и Дворцовый переулок (от Московского проспекта до школы № 3).
Объем бюджетных ассигнований на следующий год также запланирован в размере 303 млн рублей.
В настоящее время управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства проводит электронные аукционы по определению подрядчиков для выполнения работ нацпроекта в 2027 году.