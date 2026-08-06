В центре Зеленоградска у въезда во двор дома почти неделю стоит лужа с фекалиями

В Зеленоградске во дворе дома № 26 на Курортном проспекте шестой день не уходит лужа с фекалиями, появившаяся после недавних ливней. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Андрей в четверг, 6 августа.
По словам мужчины, жильцы несколько дней жаловались на забитую канализацию в управляющую компанию, аварийную службу, ЕДДС и «ОКОС» Зеленоградска. Проблему до сих пор не решили.
После одного из недавних штормов во дворе осталось и поваленное дерево, которое не убирают уже третью неделю. «И это центр курортного города, где ходят туристы», — сетует горожанин.
На похожую проблему в Зеленоградске жалуются жители улицы Железнодорожной. После субботних ливней в доме № 2 затопило подвал с коммуникациями, и люди на пять дней остались без воды.