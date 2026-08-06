Объем госконтрактов по обеспечению питанием вырос в полтора раза

Государство нарастило бюджеты на обеспечение питанием школьников, детей в лагерях, заключенных в колониях и пациентов больниц. Число проведенных аукционов в этом сегменте в январе—июле 2026 года увеличилось на 15,1%, а их объем — на 57,4%, до 400,7 млрд руб. При этом доля несостоявшихся торгов снизилась более чем на треть, что может свидетельствовать об интересе бизнеса к таким тендерам. Госконтракты в сфере питания не отличаются высокой маржинальностью, но более стабильны, чем классический ресторанный бизнес.