В России с осени стандартизируют билеты на общественный транспорт

Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно привести реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу. Как уточнила госпожа Доросева, стандартизация оформления поможет сократить число «серых» билетов, а пассажирам будет проще доказать факт покупки.