Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию

В международном аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют временные ограничения на полеты. Рейсы осуществляются только по согласованию, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сейчас аэропорт отправляет и принимает самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Использование воздушного пространства в районе авиагавани ограничено. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Соответствующие меры были введены в четверг, 6 августа, утром для обеспечения безопасности полетов.
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