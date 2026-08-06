Квадратный метр в новостройках Уфы подорожал до 175 тысяч рублей

Эксперты отмечают, что после периода околонулевых колебаний цены на первичное жилье снова начали уверенно расти в большинстве российских городов. В среднем по стране стоимость квадратного метра только за июль прибавила почти столько же, сколько за все первое полугодие. За первые шесть месяцев рост составлял 2,6%.