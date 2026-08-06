Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская «ПАРМА» объявила расписание предсезонных матчей

Увидеть обновленный состав «ПАРМЫ» болельщики смогут 19 и 20 сентября в УДС «Молот».

Источник: Комсомольская правда

Баскетбольный клуб «БЕТСИТИ ПАРМА» начал подготовку к новому сезону. Как сообщил президент клуба Сергей Богуславский, российские игроки уже приступили к тренировкам в Перми, а в ближайшее время к команде присоединятся легионеры.

В сентябре пермяков ждет насыщенная программа контрольных игр. Первый товарищеский матч состоится 1 сентября против действующего чемпиона Суперлиги — челябинского ЧБК. Затем, 4 сентября, команда сыграет в Москве с ЦСКА.

7 и 8 сентября «ПАРМА» выступит на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Соперниками пермского клуба станут «Зенит», УНИКС и МБА.

Заключительную выездную встречу перед стартом сезона команда проведет 15 сентября в Екатеринбурге против «Уралмаша».

Впервые увидеть обновленный состав «ПАРМЫ» болельщики смогут 19 и 20 сентября в УДС «Молот», где пройдет Кубок «Урал-Грейта».