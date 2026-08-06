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Сотни людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 6 августа

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 6 августа ожидаются в десятках домов, они изменят планы сотен жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Сейнерная, 5−27 и 2−38;

— улица Войкова, 51−67 и 24−42;

— улица Судостроительная, 11−23;

— переулок Белозерский, 4, 16;

— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;

— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;

— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;

— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;

— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;

— переулок Елецкий, 1−19 и 2−12;

— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;

— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15;

— улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д.

С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:

— переулок Университетский, 70, 70/81, 127, 129;

— улица Тельмана, 86, 100, 102, 105, 115;

— проспект Кировский, 96−106 и 63−67;

— улица Красноармейская, 107−125;

— улица Города Волос, 70, 73−97;

— улица Антенная, 8−24 и 15−17.

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