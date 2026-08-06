Сотни людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 6 августа

Отключения света в Ростове на 6 августа ожидаются в десятках домов, они изменят планы сотен жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Сейнерная, 5−27 и 2−38;
— улица Войкова, 51−67 и 24−42;
— улица Судостроительная, 11−23;
— переулок Белозерский, 4, 16;
— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;
— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;
— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;
— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;
— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;
— переулок Елецкий, 1−19 и 2−12;
— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;
— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15;
— улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
— переулок Университетский, 70, 70/81, 127, 129;
— улица Тельмана, 86, 100, 102, 105, 115;
— проспект Кировский, 96−106 и 63−67;
— улица Красноармейская, 107−125;
— улица Города Волос, 70, 73−97;
— улица Антенная, 8−24 и 15−17.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.