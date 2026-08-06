Хабаровчанин брал предоплату за ремонт и исчезал, обманув клиентов на 367 тысяч

После получения денег мужчина под разными предлогами переносил сроки работ, а когда заказчики начинали настаивать, вносил их номера в «чёрный список» и переставал отвечать. В ходе следствия выяснилось, что ранее он действительно занимался установкой балконных конструкций, но затем у него появились крупные долги. Деньги клиентов вместо закупки материалов он похищал и тратил на личные нужды.