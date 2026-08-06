ЦБ предупредил красноярцев о новой схеме мошенников с «заменой счета»

Чтобы «защитить» деньги, аферисты предлагают срочно обновить счет в Центробанке. Для этого жертву просят снять все накопления в одном банкомате, а затем внести их через другой по продиктованным реквизитам. Такую процедуру мошенники объясняют конфиденциальностью и надежностью, а для убедительности могут прислать поддельную видеоинструкцию с символикой Банка России.