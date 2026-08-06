ЦБ предупредил красноярцев о новой схеме мошенников с «заменой счета»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Банк России предупредил жителей края о новой схеме обмана. Мошенники убеждают людей срочно «заменить» или «обновить основной счет» через инфраструктуру Центробанка, а затем похищают их накопления.
Злоумышленники пишут потенциальной жертве в мессенджере и представляются сотрудниками «финансовой разведки» или правоохранительных органов. Человеку сообщают, что его персональные и банковские данные якобы утекли с прежнего места работы. Затем его пугают уголовной ответственностью: сведения будто бы могут использоваться для финансирования незаконной деятельности.
Чтобы «защитить» деньги, аферисты предлагают срочно обновить счет в Центробанке. Для этого жертву просят снять все накопления в одном банкомате, а затем внести их через другой по продиктованным реквизитам. Такую процедуру мошенники объясняют конфиденциальностью и надежностью, а для убедительности могут прислать поддельную видеоинструкцию с символикой Банка России.
На самом деле деньги поступают на счета злоумышленников. После перевода они прекращают общение, а вернуть средства становится крайне сложно.
В Банке России подчеркивают, что никаких «специальных», «безопасных» или «спасительных» счетов для граждан не существует. Сотрудники регулятора и государственных ведомств не просят людей снимать наличные, переводить накопления или вносить их через банкомат по чужим реквизитам.
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев назвал подобное требование безошибочным признаком обмана.
«Это абсолютный, стопроцентный маркер мошенничества», — подчеркнул он.
При таком звонке или сообщении необходимо сразу прекратить разговор и заблокировать чат. Нельзя сообщать коды из СМС, данные банковской карты или переводить деньги. Любую информацию следует проверять самостоятельно в официальном приложении своего банка или на сайте Банка России.