Сравниваем строительную отрасль Казахстана и Узбекистана

Статистические ведомства обеих стран публикуют данные об объёмах строительных работ предприятий по их размерности. Это позволяет сравнить доли, которые берут на себя крупные компании и мелкие подрядчики. Как в РК, так и в РУ наибольшие объёмы приходятся на небольшие строительные компании. Разница в том, что в Казахстане удельный вес малых строительных организаций последние три года последовательно рос: с 51% в 2023 году до 61,1% в 2025-м. В Узбекистане же малые предприятия и микрофирмы с 2022 года, напротив, демонстрировали сокращение своей доли: с 52,6% до 47,7%.