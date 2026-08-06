Сравниваем строительную отрасль Казахстана и Узбекистана

Вклад сектора в ВВП в РУ за прошлый год составил 7,3%, в РК — 6,2%. Развитие строительной сферы в двух странах во многом схоже, но имеет и заметные отличия. Сравним основные показатели жилищного и нежилого строительства на основе данных национальных статкомитетов.
В первую очередь затронем тему жилищного строительства. Судя по показателям объёма введённого в эксплуатацию жилья, в Казахстане жилых домов строят больше. И этот разрыв в объёмах наблюдается уже несколько лет подряд. Если в 2020-м разница составляла 2,4 млн кв. м (15,3 млн в РК против 12,9 млн в РУ), то к 2024 году она выросла до 4,3 млн кв. м. В 2025-м казахстанский рынок продолжил наращивать отрыв: до 4,4 млн кв. м. По итогам первого полугодия 2026-го в РК было введено в эксплуатацию 8,5 млн, в РУ — 7,7 кв. м жилья.
Поскольку две страны имеют разные демографические характеристики и, соответственно, различную потребность в новом жилье, рассмотрим показатель в расчёте на население. В январе-июне текущего года объём введённого в эксплуатацию жилья в Казахстане составил 412,2 кв. м на 1 тыс. человек. В Узбекистане показатель был в два раза меньше: 200,7 кв. м на 1 тыс. человек.
А вот по темпам жилищного строительства с прошлого года Узбекистан стал опережать Казахстан. После трёхлетнего спада в 2025-м объём жилищного строительства в РУ вырос на 7,2%. В первом полугодии 2026-го прирост также составил 7,2% — выше, чем в РК за тот же период (плюс 6,7%). Правда, для Казахстана это не самое высокое значение. Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК за последние несколько лет, максимальным этот показатель был в стране в 2020-м: 16,8%. В последующие годы он демонстрировал скачкообразную динамику.
Сопоставление абсолютных объёмов и их динамики позволяет сделать вывод о разных стадиях развития строительных рынков в двух странах. В Казахстане, где база ввода жилья изначально выше, рост носит более инерционный характер, тогда как в Узбекистане при меньших объёмах темпы их увеличения остаются стабильно высокими, что характерно для активно растущих рынков.
Если рассматривать данные по строительному сектору в целом, сравнить две страны мы можем в первую очередь по относительному показателю — индексу физического объёма выполненных строительных работ. В течение последних нескольких лет он был стабильно выше в Казахстане. После ожидаемого «коронакризисного» проседания 2021 года в РК наблюдалось стабильное наращивание темпов вплоть до 2025-го: ИФО строительных работ увеличился со 108,3% до 117,5%. В Узбекистане ситуация была схожей: с «коронакризисных» показателей 2021 и 2022 годов (106,8% и 106,6% соответственно) ИФО в секторе вырос до 114,2% в 2025-м.
Ситуация в первом полугодии 2026-го в двух странах отличалась. В Казахстане ИФО в сравнении с первым полугодием 2025-го уменьшился со 118,4% до 115,2%, в Узбекистане же показатель, напротив, вырос на 3 процентных пункта, до 113,8%.
Стоимостные показатели приведены в национальных валютах. Сравним лишь данные за первое полугодие 2026-го, конвертировав указанные суммы в доллары США. Разница почти двукратная: в РУ за январь-июнь текущего года было выполнено работ на общую сумму 192 трлн сумов, или 16,1 млрд долл. США. В РК объём строительства достиг 4,1 трлн тг, или 8,6 млрд долл. США. Другими словами, ёмкость строительного рынка в Узбекистане почти вдвое больше, чем в Казахстане. С учётом того, что площадь введённого в эксплуатацию жилья в Казахстане ощутимо больше, структура строительных отраслей обеих стран заметно различается.
Как мы уже упоминали, напрямую сравнить структуру строительных секторов РК и РУ не получится из-за разного формата предоставления статистических данных. Поэтому просто приведём для справки показатели за 2025 год в том виде, в каком они даны в источниках.
Структура строительной отрасли в Казахстане:
жилые здания — 1,7 трлн тг, доля — 15,7%;
нежилые здания — 3,3 трлн тг, доля — 31%;
сооружения — 5,7 трлн тг, доля — 53,3%.
Структура строительной отрасли в Узбекистане:
здания и сооружения — 218 трлн сумов, доля — 69,7%;
объекты гражданского назначения — 64,9 трлн сумов, доля — 20,7%;
специализированные строительные работы — 30,2 трлн сумов, доля — 9,6%.
Разницу в масштабах строительных рынков двух стран можно проследить и по показателю инвестиций в основной капитал. При конвертации абсолютных значений по среднему курсу 2025 года выходит, что в Узбекистане в прошлом году именно в сектор строительства (без учёта строительных работ в других отраслях экономики) было вложено 42,2 трлн сумов, или 3,4 млрд долл. США. В Казахстане сумма капвложений в секторе за прошлый год составила 150,5 млрд тг, или 311,2 млн долл. США.
Динамика объёмов инвестиций в строительство в двух странах также различна. В Узбекистане в 2020 и 2024 годах наблюдались резкие скачки, когда сумма капвложений увеличивалась почти вдвое. Общая траектория показателя за эти годы почти всё время демонстрировала устойчивый тренд наращивания. В Казахстане ситуация несколько иная. Многолетние данные позволяют сделать вывод, что наибольший объём инвестиций в основной капитал в сфере строительства был зафиксирован в 2022 году: 223,2 млрд тг. Далее последовал резкий спад до 129,4 млрд тг. В 2024 и 2025 годах наблюдался рост, но суммы так и не дошли до рекорда 2022-го.
Статистические ведомства обеих стран публикуют данные об объёмах строительных работ предприятий по их размерности. Это позволяет сравнить доли, которые берут на себя крупные компании и мелкие подрядчики. Как в РК, так и в РУ наибольшие объёмы приходятся на небольшие строительные компании. Разница в том, что в Казахстане удельный вес малых строительных организаций последние три года последовательно рос: с 51% в 2023 году до 61,1% в 2025-м. В Узбекистане же малые предприятия и микрофирмы с 2022 года, напротив, демонстрировали сокращение своей доли: с 52,6% до 47,7%.
Удельный вес крупных подрядчиков в РУ менялся незначительно, варьируясь в пределах от 21% до 28,5%, и остановился в прошлом году на показателе в 26,4%. При этом в РК крупные подрядчики за эти годы уменьшили свою долю с 33,4% до 17,1%. Одной из возможных причин могло стать дробление бизнеса: удельный вес средних предприятий вырос с 16% до 21,8%. Важно отметить: официальные показатели объёма и доли крупных подрядчиков не всегда могут дать объективную картину рынка, так как нередко строительные корпорации имеют множество средних и мелких дочерних компаний, и в таких случаях их объёмы статистически попадают в другие категории.
Отличие данных двух стран заключается в том, что Национальный комитет РУ по статистике учитывает также и объёмы строительства, которое ведётся теневым сектором. По итогам прошлого года доля серого строительного рынка в Узбекистане составила 25,8%. В Казахстане такие данные не публикуются.