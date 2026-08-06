Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу в южных районах края ожидаются сильные ливни, грозы и усиление ветра. Непогода затронет Бикинский округ, Вяземский, Хабаровский, Нанайский районы и район имени Лазо.

Жителям рекомендуют плотно закрывать двери и окна, воздержаться от поездок за город, не стоять и не оставлять автомобили вблизи столбов ЛЭП, под деревьями и рекламными конструкциями.

Тем временем.

Сильные дожди прогнозируют в Сахалинской области. По информации регионального ГУ МЧС циклон 7 августа затронет Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Поронайский, Углегорский и Макаровский муниципальные округа.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше