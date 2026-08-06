В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу в южных районах края ожидаются сильные ливни, грозы и усиление ветра. Непогода затронет Бикинский округ, Вяземский, Хабаровский, Нанайский районы и район имени Лазо.
Жителям рекомендуют плотно закрывать двери и окна, воздержаться от поездок за город, не стоять и не оставлять автомобили вблизи столбов ЛЭП, под деревьями и рекламными конструкциями.
Тем временем.
Сильные дожди прогнозируют в Сахалинской области. По информации регионального ГУ МЧС циклон 7 августа затронет Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Поронайский, Углегорский и Макаровский муниципальные округа.