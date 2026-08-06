Сергей Верещагин оценил ход подготовки жилого фонда Красноярска к зиме

В Красноярске продолжается подготовка жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону. Всего необходимо проверить готовность более 5,5 тысячи многоквартирных домов и 250 объектов образования. На сегодняшний день системы отопления промыты и опрессованы уже в 60% жилого фонда, сообщили в мэрии Красноярска. Специальная комиссия уже начала проводить оценку работы управляющих организаций для выдачи паспортов готовности. Ход подготовки жилого фонда к зиме оценил глава Красноярска Сергей Верещагин: На контроле держу отработку обращений красноярцев по поводу холода в квартирах прошлой зимой. Во время сильных морозов сигналы поступили из 137 домов. Проехал по некоторым адресам, поговорил с жителями. Так, на Кутузова в девятиэтажке утепляют межпанельные швы. На Тимошенкова заменили участок трубопровода, чтобы улучшить подачу тепла в несколько домов. [caption id= «attachment_373126» align= «alignnone» width= «768»] Фото: www.admkrsk.ru[/caption] Параллельно идет масштабная модернизация инфраструктуры. В этом сезоне теплоэнергетики обновят 55 километров тепломагистралей (80 участков). Работы выполнены уже на 40 объектах. Один из крупнейших ремонтов проходит в микрорайоне Водники на улице Алёши Тимошенкова, где меняют 2,3 километра трубопровода. Еще один изношенный участок сети заменили для обеспечения надежного теплоснабжения части района Водников. На особом контроле служб находится восстановление благоустройства после ремонта сетей. В этом году энергетики привели в порядок 102 участка. По итогам совещания было принято решение держать этот вопрос на отдельном контроле, чтобы все ямы и траншеи своевременно закрывались асфальтом.