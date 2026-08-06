Богучанская ГЭС помогла детским садам Кодинска приобрести современное оборудование

Богучанская ГЭС регулярно оказывает помощь детским садам Кодинска. Ежегодно при поддержке энергетиков в дошкольных учреждениях обновляют мебель, закупают спортивный и игровой инвентарь, оборудование для укрепления здоровья и т.д. В 2026 году в детском саду «Солнышко» открыта интерактивная цифровая лаборатория для изучения различных физических явлений. В течение года на реализацию благотворительных проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры Кежемского округа Богучанская ГЭС направит более 12,2 млн рублей.