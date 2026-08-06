Богучанская ГЭС помогла детским садам Кодинска приобрести современное оборудование

Дошкольные образовательные учреждения Кодинска в Красноярском крае получили новое оборудование для профилактики респираторных заболеваний и подготовки детей к школе. Средства на приобретение инвентаря переданы АО «Богучанская ГЭС» в рамках программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2026 год. Помощь энергетиков позволит укрепить здоровье воспитанников и сделать образовательный процесс интерактивным, увлекательным и наглядным.
Детский сад «Березка» на выделенные средства приобрел мобильный надувной шатер для обустройства спелеокабинета (соляной комнаты). Легкая и удобная конструкция позволяет воссоздать микроклимат естественных соляных пещер, оздоровительный эффект которых незаменим для профилактики простудных заболеваний, укрепления иммунитета и органов дыхания у детей дошкольного возраста. Надувной шатер компактен, безопасен, легко подвергается санитарной обработке и создает для малышей сказочную и уютную атмосферу во время оздоровительных сеансов.
В детском саду «Аленький цветочек» установлена интерактивная доска с технологией точного определения одновременных касаний. Новое мультимедийное оборудование позволяет педагогам проводить увлекательные развивающие занятия, использовать разнообразные обучающие программы, развивать у детей логику, память и мелкую моторику. Технология распознавания нескольких касаний дает возможность малышам выполнять задания на доске парами или небольшими группами, учиться командному взаимодействию и развивать коммуникативные навыки.
«Коллектив детского сада, наши воспитанники и их родители благодарят АО “Богучанская ГЭС” за прекрасный подарок. Занятия стали более увлекательными, дети учатся думать, фантазировать и работать в команде. Мы высоко ценим наше сотрудничество с энергетиками, ведь поддержка Богучанской ГЭС делает дошкольное образование современным и развивающим!» — сказала заведующая детским садом «Аленький цветочек» Татьяна Семенова.
Богучанская ГЭС регулярно оказывает помощь детским садам Кодинска. Ежегодно при поддержке энергетиков в дошкольных учреждениях обновляют мебель, закупают спортивный и игровой инвентарь, оборудование для укрепления здоровья и т.д. В 2026 году в детском саду «Солнышко» открыта интерактивная цифровая лаборатория для изучения различных физических явлений. В течение года на реализацию благотворительных проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры Кежемского округа Богучанская ГЭС направит более 12,2 млн рублей.