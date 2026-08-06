Изменились правила проезда военнослужащих на самолетах за счет государства

Проезд военнослужащих в служебную командировку, а также проезд военнослужащих и членов их семей при следовании в отпуск и обратно или переводе к новому месту службы в другую местность воздушными судами государственной авиации допускается при условии выполнения рейса в попутном направлении от начального до конечного пункта маршрута, при этом основанием для проезда являются распоряжения, указания высшего командования.