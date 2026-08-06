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В Красноярском крае спасатели эвакуировали по воде двух пострадавших за сутки

Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда за один день доставили по воде двух человек, которым требовалась медицинская помощь.

Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда за один день эвакуировали по воде двух человек, которым требовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

5 августа из поселка Бахта вывезли 46-летнюю женщину с сильными болями. Добраться до этого населенного пункта на автомобиле невозможно, поэтому ее на катере доставили до места, куда могла подъехать машина скорой помощи.

Позже на базе отдыха «Маяк» в районе залива Шумиха 45-летний мужчина сломал ногу. Очевидцы вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в расположение отряда, а затем передали медикам для доставки в больницу.

Напомним, днем ранее спасатели помогли девочке с травмой на Красноярских Столбах.