В августе в Красноярске продолжается сезон кинопоказов под открытым небом

У «Дома кино» (пр. Мира, 88) 7 августа в 21:00 покажут легендарную ленту «Огни большого города». Показ пройдет с живым музыкальным сопровождением, которое поможет воссоздать атмосферу эпохи немого кино. 21 августа в 21:00 здесь же состоится показ комедии «Каникулы строгого режима».