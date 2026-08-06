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В августе в Красноярске продолжается сезон кинопоказов под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зрителей ждут фильмы разных жанров — от классики Чарли Чаплина до современных российских картин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зрителей ждут фильмы разных жанров — от классики Чарли Чаплина до современных российских картин.

У «Дома кино» (пр. Мира, 88) 7 августа в 21:00 покажут легендарную ленту «Огни большого города». Показ пройдет с живым музыкальным сопровождением, которое поможет воссоздать атмосферу эпохи немого кино. 21 августа в 21:00 здесь же состоится показ комедии «Каникулы строгого режима».

На площадке «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153) 7 августа в 21:30 зрители смогут увидеть фильм «Коммерсант» с Александром Петровым, а 21 августа в 21:30 — семейную комедию «Семейный призрак».

Август станет последним месяцем летнего сезона кинопоказов под открытым небом. Поэтому у красноярцев еще есть возможность провести теплые вечера за просмотром кино на свежем воздухе.

Отметим, что также продолжает работать проект «Мама, я в кино».

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