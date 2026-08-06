В Госдуме призвали разграничить поступающих в вуз по олимпиаде и по общему конкурсу

Депутаты от фракции КПРФ предложили разграничить прием поступающих на бюджетные места в вузы по общему конкурсу и отдельно по результатам олимпиад. С такой инициативой они обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Парламентарии отметили, что в ходе приемной кампании 2026 года появились проблемы при поступлении абитуриентов в вузы, в том числе поступающих, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. Авторы инициативы считают, что причиной этого стало отсутствие разграничения мест между поступающими по общему конкурсу и победителями олимпиад, имеющих приоритет при поступлении.
Вместе с тем предлагается увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям.
— Какой смысл несколько лет тратить огромные силы на подготовку, платить репетиторам, если в итоге высочайшие баллы ничего не гарантируют? — цитирует одного из депутатов ТАСС.
Ранее стало известно, что выпускник, сдавший ЕГЭ на 310 баллов, не смог пройти на бюджет в выбранный университет из-за олимпиадников. Несмотря на высокие результаты экзаменов, юноша уступил абитуриентам, получившим преимущество за индивидуальные достижения. Решающими у них стали успехи в олимпиадах, золотая медаль, волонтерство.