В Госдуме призвали разграничить поступающих в вуз по олимпиаде и по общему конкурсу

Парламентарии отметили, что в ходе приемной кампании 2026 года появились проблемы при поступлении абитуриентов в вузы, в том числе поступающих, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. Авторы инициативы считают, что причиной этого стало отсутствие разграничения мест между поступающими по общему конкурсу и победителями олимпиад, имеющих приоритет при поступлении.