Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали разграничить поступающих в вуз по олимпиаде и по общему конкурсу

Депутаты от фракции КПРФ предложили разграничить прием поступающих на бюджетные места в вузы по общему конкурсу и отдельно по результатам олимпиад. С такой инициативой они обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Депутаты от фракции КПРФ предложили разграничить прием поступающих на бюджетные места в вузы по общему конкурсу и отдельно по результатам олимпиад. С такой инициативой они обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Парламентарии отметили, что в ходе приемной кампании 2026 года появились проблемы при поступлении абитуриентов в вузы, в том числе поступающих, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. Авторы инициативы считают, что причиной этого стало отсутствие разграничения мест между поступающими по общему конкурсу и победителями олимпиад, имеющих приоритет при поступлении.

Вместе с тем предлагается увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям.

— Какой смысл несколько лет тратить огромные силы на подготовку, платить репетиторам, если в итоге высочайшие баллы ничего не гарантируют? — цитирует одного из депутатов ТАСС.

Ранее стало известно, что выпускник, сдавший ЕГЭ на 310 баллов, не смог пройти на бюджет в выбранный университет из-за олимпиадников. Несмотря на высокие результаты экзаменов, юноша уступил абитуриентам, получившим преимущество за индивидуальные достижения. Решающими у них стали успехи в олимпиадах, золотая медаль, волонтерство.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше