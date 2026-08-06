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На Дону за год построено четыре млн квадратных метров недвижимости

На Дону ввели в эксплуатацию 4 млн кв. м недвижимости.

В 2025 году в Ростовской области ввели в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров недвижимости — основную долю составило жильё. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Регион продолжает удерживать лидирующие позиции по объёмам строительства в стране. С начала года в регионе стартовали 37 новых строительных проектов — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Строительные компании внесли весомый вклад в бюджет: за 2025 год они перечислили 5,8 миллиарда рублей налоговых поступлений.